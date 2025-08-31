Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
30 августа, 23:22

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг US Open, победив соперника из Гонконга

Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над спортсменом Чаком Коулмэном Воном из Гонконга в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящему в Нью-Йорке.

Рублёв уступил в первом сете, но сумел переломить ход встречи и выиграть второй и третий сеты. Вон, прошедший в основную сетку через квалификацию, забрал четвёртый сет и перевёл игру в решающий пятый, в котором сильнее оказался россиянин. Матч закончился со счётом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Андрей Рублёв, занимающий 15-е место в рейтинге ATP и имеющий в своем активе 17 титулов, пока не проходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема. В следующем раунде он встретится с победителем пары Александр Зверев (3-й сеяный, Германия) и Феликс Оже-Альяссим (25-й сеяный, Канада).

21-летний Чак Коулмэн Вон занимает 173-ю строчку мирового рейтинга и пока не имеет побед на турнирах ATP. В 2021 году он завоевал бронзовую медаль Универсиады в смешанном разряде.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от поляка Камиля Майхшака во втором круге Открытого чемпионата США. Матч прошёл в Нью-Йорке. Поединок завершился с результатом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5) в пользу Майхшака.

Виталий Приходько
