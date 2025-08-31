Климатолог Непомнящих предупредил об аномальной осени в Новосибирске

В этом году осенний период в Новосибирске может оказаться самым нестабильным за почти 100 лет. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих, слова которого приводит Сиб.фм.

Согласно прогнозам, ожидается большое количество перепадов температур, мощных штормов, ливней и магнитных бурь. Причина кроется в нарушении устойчивости атмосферных потоков — арктический воздух будет часто проникать в южные районы, а тёплый — уходить далеко на север.

Особое беспокойство вызывают резкие скачки давления, представляющие опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также мощные порывы ветра могут повредить линии электропередач, повалить деревья и парализовать транспортное движение. Кроме того, проблемы могут вызвать магнитные бури, способные нарушить работу связи, навигации и даже энергосистем.

«Такой осени мы не видели почти столетие. Готовиться нужно уже сейчас», — заключил специалист.