Регион
31 августа, 00:11

Климатолог Непомнящих предупредил об аномальной осени в Новосибирске

Обложка © Life.ru

В этом году осенний период в Новосибирске может оказаться самым нестабильным за почти 100 лет. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих, слова которого приводит Сиб.фм.

Согласно прогнозам, ожидается большое количество перепадов температур, мощных штормов, ливней и магнитных бурь. Причина кроется в нарушении устойчивости атмосферных потоков — арктический воздух будет часто проникать в южные районы, а тёплый — уходить далеко на север.

Особое беспокойство вызывают резкие скачки давления, представляющие опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также мощные порывы ветра могут повредить линии электропередач, повалить деревья и парализовать транспортное движение. Кроме того, проблемы могут вызвать магнитные бури, способные нарушить работу связи, навигации и даже энергосистем.

«Такой осени мы не видели почти столетие. Готовиться нужно уже сейчас», — заключил специалист.

Так было всегда: Климатолог поставил под сомнение гипотезу о «мигрирующем» времени года

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок предупредил, что количество осадков в ноябре 2025 года в Москве может превысить рекордные показатели прошлого года, когда при норме в 52 миллиметра выпало почти 80 миллиметров осадков. Первый осенний месяц текущего года не повторит аномально жаркую и засушливую погоду ноября 2024 года, поскольку летние осадки хорошо увлажнили почву.

