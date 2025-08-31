Роспотребнадзор уточнил сроки гарантии на сезонную обувь

Гарантийный срок на сезонную обувь начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а не с даты покупки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, в котором разъяснили порядок исчисления гарантийных сроков для потребителей. Это правило распространяется на обувь, приобретённую заранее.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что гарантийный срок на обувь сезонного назначения начинает действовать с первого дня соответствующего сезона. Если же обувь приобретена в период этого сезона, то гарантия отсчитывается с момента покупки. В ведомстве также уточнили даты начала сезонных периодов для Москвы: зимний — с 1 ноября, весенний — с 1 марта, летний — с 1 мая, осенний — с 1 сентября. Это означает, что в случае заблаговременной покупки обуви гарантийный срок начинает отсчитываться с наступления соответствующего сезона, учитывая климатические условия региона.

Бесплатный обмен или ремонт обуви возможен в течение гарантийного срока. После покупатель имеет право предъявить требования в течение двух лет, но должен доказать, что дефекты возникли до передачи товара или по причинам, существовавшим до этого момента. Если же дефекты вызваны неправильным хранением или эксплуатацией, вернуть или обменять обувь не получится. Продавец обязан отремонтировать товар при производственном дефекте или вернуть деньги, если ремонт невозможен. Неношеные изделия, не подошедшие покупателю, подлежат возврату в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида и ярлыков.

В возврате или ремонте могут отказать при наличии явного износа, самостоятельного ремонта или механических повреждений, причинённых потребителем. При возникновении спора продавец обязан за свой счёт провести экспертизу. Отсутствие оригинальной упаковки не является препятствием для возврата. Претензию следует составлять в двух экземплярах. В случае отказа магазина принять её можно отправить претензию почтой с уведомлением о вручении. При неправомерном отказе спор может быть разрешён в суде.