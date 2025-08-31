Плесень, кривые стены и трещины: Россиянам рассказали, как заставить застройщика вернуть деньги

Обнаружение сырости, грибка, трещин или перекошенных стен в новостройке — серьёзный удар для новосёлов. Однако закон защищает права потребителей, предоставляя возможность не только добиться ремонта, но и вернуть деньги за непригодное для жизни жильё, рассказала Life.ru адвокат Ирина Зуй. Путь к возврату средств тернист, но овладев знаниями и тактикой, можно выиграть эту битву.

Обнаружив в долгожданной новостройке хроническую сырость со стен, покрытых чёрным грибком, глубокие трещины или перекошенные до неузнаваемости стены, многие новосёлы чувствуют себя обманутыми. Такие дефекты не просто портят ремонт — они делают квартиру непригодной для жизни, угрожая здоровью и безопасности. Ирина Зуй Адвокат

По словам эксперта, для расторжения договора и возврата средств необходимо доказать существенность недостатков. Речь идёт не о мелких недочётах. Сырость и грибок должны «атаковать» стены постоянно, не поддаваясь обычному устранению или «возрождаясь» после ремонта. Трещины — глубокие, «с намёком» на обрушение, а перекосы стен — такие, что мебель не установить. В таких случаях Закон о защите прав потребителей позволяют требовать деньги обратно, если недостаток неустраним, требует огромных затрат, «вылезает» постоянно или делает жильё непригодным.

«Закон (Закон о защите прав потребителей, ГК РФ, 214-ФЗ) говорит: если недостаток неустраним, требует несоразмерных затрат на исправление, выявляется неоднократно или делает объект непригодным для использования, вы вправе требовать назад свои деньги», — напоминает специалист.

Первый шаг — фиксация «катастрофы». Во время приёмки квартиры нужно составить подробный дефектный акт с подписью представителя застройщика. Каждый «очаг» плесени, трещину и кривую стену необходимо сфотографировать и снять на видео с указанием даты и места. Если строители игнорируют жалобы или делают некачественный ремонт, стоит заказать независимую техническую экспертизу. Заключение эксперта, указывающее на причины дефектов (часто это — нарушение строительных технологий), их серьёзность, неустранимость или высокую стоимость исправления, станет главным «оружием».

Собрав все документы (договор ДДУ или купли-продажи, акты осмотра, экспертное заключение, чеки), необходимо «атаковать» застройщика — направить письменную претензию с требованием вернуть деньги. Срок для ответа обычно — 10 дней. Отправлять претензию нужно заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если застройщик молчит, нужно готовиться к суду. Иск должен содержать требование о расторжении договора, выплате всех уплаченных сумм, неустойки за каждый день просрочки сдачи качественного жилья, а также штрафа в размере 50% за игнорирование законных требований в досудебном порядке, компенсации расходов на экспертизу и морального вреда. К иску нужно приложить все «вещественные доказательства», особенно — экспертное заключение.

Важно помнить о гарантийном сроке на новостройку (обычно 5 лет) и сроке исковой давности — 3 года. Если квартира в ипотеке, застройщик должен вернуть и проценты, уплаченные банку. Суд может предложить застройщику сначала «залатать» дыры или снизить цену квартиры, но полный возврат денег более вероятен, если эксперт докажет, что дефекты неустранимы или застройщик уклоняется от своих обязательств.

В условиях действующего до конца 2025 года моратория на взыскание неустойки с застройщиков и штрафы за несвоевременную сдачу объекта (Постановление №326 от 18.03.2024 года) получить деньги становится сложнее. Таким образом, даже имея на руках судебное постановление, получить средства физлицо сможет только по окончании действия моратория (31 декабря 2025 года). Однако не исключено, что срок действия постановления в итоге будет продлён на 2026 год.

По мнению экспертов, мораторий отменят при стабилизации рынка недвижимости — когда ставки по ипотеке вернутся к «докризисным» значениям или государство расширит ипотечные программы. Ирина Зуй подчёркивает: консультация с юристом по долевому строительству повысит шансы на успех в этой непростой борьбе.