Сенатор Шейкин: Коллекторы не смогут анонимно общаться с должником с 1 сентября

С сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, регулирующем деятельность коллекторских агентств. Об этом проинформировал первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артём Шейкин. Поправки направлены на повышение прозрачности в работе коллекторов и усиление защиты прав граждан, пишет ТАСС.

По словам Шейкина, теперь любое электронное сообщение от коллекторского агентства обязано содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона, чтобы «граждане сразу понимали, с кем они взаимодействуют, и избежали возможных случаев мошенничества». Он также сообщил, что срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллектором сокращен с трёх лет до полутора лет. Это, по мнению сенатора, должно снизить риск неправомерного использования устаревших данных.

Особое внимание уделили процедуре подачи жалоб на действия коллекторов. Шейкин отметил, что если от должника поступает жалоба через третье лицо, особенно касательно телефонных звонков, закон теперь чётко регламентирует, как такие обращения должны рассматриваться. Операторы связи по запросу уполномоченных органов должны предоставлять информацию о факте, дате и времени звонка или сообщения, что позволит использовать её как доказательство в случае споров.