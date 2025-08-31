Появились кадры прибытия Путина в Тяньцзинь

В Тяньцзине состоялась торжественная встреча президента России Владимира Путина. Российский лидер прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проведения ряда переговоров. В аэропорту Биньхай главу государства встречал почётный караул. На кадрах прибытия, распространённых СМИ, видно, что для встречи Путина выстроился почётный караул.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведёт следующие шесть дней в Китае и Владивостоке. Это станет его самой значительной зарубежной поездкой за последние годы. В программу включены: участие в саммите ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, переговоры и подписание документов в Пекине 2-3 сентября, включая трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а также серия встреч во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с 3 по 5 сентября.