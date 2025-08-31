Экс-губернатор Сахалина Хорошавин помогает ремонтировать исправительную колонию

Отбывающий 15-летний срок за взяточничество экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин оказывает содействие в ремонтных работах в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Хорошавин проявлял инициативу в ремонте жилых помещений отряда, участвовал в благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а также помогал ремонтировать комнаты для свиданий в ИК-13. Экс-губернатор отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

Напомним, Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима по первому уголовному делу о взятках. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишён государственных наград. Два года спустя Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей.