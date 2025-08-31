Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 03:58

На фигуранта дела о «Северных потоках» Кузнецова зарегистрирована компания

РИАН: На подозреваемого в подрыве Северных потоков зарегистрирована СПМ-ІНВЕСТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

На фигуранта дела о взрывах на «Северных потоках» Сергея Кузнецова и Аллу Кузнецову, которая, предположительно, является его супругой, на Украине зарегистрирована компания под названием «СПМ-ІНВЕСТ». Такой информацией делится РИА «Новости».

Во время заседания по избранию меры пресечения в суде Болоньи Кузнецов запросил возможность разговаривать по телефону с женой. Номер телефона, указанный для связи с супругой, идентичен номеру, прикреплённому при регистрации компании «СПМ-ІНВЕСТ». Руководителями этой организации числятся Кузнецов Сергей и Кузнецова Алла. Компания специализируется на предоставлении в аренду своей или арендованной недвижимости. Организация зарегистрирована в Кировоградской области Украине в 2011 году.

Задержанный в Италии за подрыв Севпотоков украинец показал журналистам жест ВСУ
Задержанный в Италии за подрыв Севпотоков украинец показал журналистам жест ВСУ

22 августа Апелляционный суд Болоньи оставил под стражей Сергея Кузнецова. Украинец останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В ходе заседания задержанный заявил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один из них находится на Украине, остальные — в Италии.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Украина
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar