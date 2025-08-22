Итальянский суд оставил украинца Кузнецова под стражей по делу о подрыве СП

Суд в Болонье оставил под стражей гражданина Украины, задержанного по европейскому ордеру Германии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщает агентство ANSA, судья проверил соблюдение всех норм при аресте Сергея Кузнецова.

Заседание прошло в закрытом режиме с участием самого обвиняемого, которого доставили из тюрьмы в Римини. Следующее слушание по упрощённой процедуре экстрадиции между странами ЕС назначено на 3 сентября, а окончательное решение по передаче подозреваемого немецким властям ожидается в течение двух месяцев.