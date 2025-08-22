Итальянский суд оставил украинца Кузнецова под стражей по делу о подрыве СП
Сергей Кузнецов. Обложка © Open.online
Суд в Болонье оставил под стражей гражданина Украины, задержанного по европейскому ордеру Германии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщает агентство ANSA, судья проверил соблюдение всех норм при аресте Сергея Кузнецова.
Заседание прошло в закрытом режиме с участием самого обвиняемого, которого доставили из тюрьмы в Римини. Следующее слушание по упрощённой процедуре экстрадиции между странами ЕС назначено на 3 сентября, а окончательное решение по передаче подозреваемого немецким властям ожидается в течение двух месяцев.
Украинца Сергея Кузнецова задержали, когда он прибыл на отдых с семьёй в Италию. Местные карабинеры вышли на его след после обязательной регистрации в гостиничном комплексе. Сразу после ареста мужчину поместили в тюрьму города Римини, где он остаётся до решения вопроса об экстрадиции.
26 сентября 2022 года газотранспортные системы «Северный поток» стали объектом диверсии. Россия не была допущена к участию в расследовании инцидента. В рамках следственных действий немецкая сторона озвучила предположение о причастности к случившемуся некоего «украинского дайвера». В то же время, президент РФ Владимир Путин открыто заявил о причастности спецслужб США к организации диверсии, отметив, что Евросоюз располагает информацией о реальных виновниках. 21 августа появилась информация о задержании в Италии гражданина Украины, который считается возможным виновником подрывов.