Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:19

Итальянский суд оставил украинца Кузнецова под стражей по делу о подрыве СП

Сергей Кузнецов. Обложка © Open.online

Сергей Кузнецов. Обложка © Open.online

Суд в Болонье оставил под стражей гражданина Украины, задержанного по европейскому ордеру Германии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщает агентство ANSA, судья проверил соблюдение всех норм при аресте Сергея Кузнецова.

Заседание прошло в закрытом режиме с участием самого обвиняемого, которого доставили из тюрьмы в Римини. Следующее слушание по упрощённой процедуре экстрадиции между странами ЕС назначено на 3 сентября, а окончательное решение по передаче подозреваемого немецким властям ожидается в течение двух месяцев.

Украинца Сергея Кузнецова задержали, когда он прибыл на отдых с семьёй в Италию. Местные карабинеры вышли на его след после обязательной регистрации в гостиничном комплексе. Сразу после ареста мужчину поместили в тюрьму города Римини, где он остаётся до решения вопроса об экстрадиции.

Карабинеры обыскали гостиницу, где остановился задержанный за подрыв Потоков украинец
Карабинеры обыскали гостиницу, где остановился задержанный за подрыв Потоков украинец

26 сентября 2022 года газотранспортные системы «Северный поток» стали объектом диверсии. Россия не была допущена к участию в расследовании инцидента. В рамках следственных действий немецкая сторона озвучила предположение о причастности к случившемуся некоего «украинского дайвера». В то же время, президент РФ Владимир Путин открыто заявил о причастности спецслужб США к организации диверсии, отметив, что Евросоюз располагает информацией о реальных виновниках. 21 августа появилась информация о задержании в Италии гражданина Украины, который считается возможным виновником подрывов.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Украина
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar