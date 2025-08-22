Карабинеры обыскали гостиницу, где остановился задержанный за подрыв Потоков украинец
RAI: В Италии обыскали отель, где жил подозреваемый в подрыве СП-2 украинец
Обложка © X / Командование карабинеров Римини
Итальянские правоохранительные органы провели обыски в отеле, в котором проживал задержанный гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает итальянский новостной канал Rainews24.
По свидетельствам владельца и сотрудников кемпинга, семья Кузнецова ничем не выделялась среди других туристов, приехавших на побережье Адриатического моря. После подтверждения личности итальянские власти провели обыск в бунгало, где проживал подозреваемый, и опросили персонал комплекса.
Задержание Кузнецова произошло в курортной зоне под Римини. Карабинеры установили местонахождение украинца после процедуры регистрации в гостиничном комплексе. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов показали фотографии, предоставленные немецкими властями, и получили подтверждение личности от персонала отеля.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Ряд европейских стран, включая Германию, Данию и Швецию, не исключили версию целенаправленной диверсии. Российская сторона неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования, однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти запросы оставались без ответа. Генпрокуратура России возбудила дело по факту акта международного терроризма.
После взрыва газопровода немецкое следствие выдвинуло версию об участии в диверсии «украинского дайвера». Однако президент России Владимир Путин прямо обвинил в организации этого нападения спецслужбы Соединённых Штатов, добавив, что Евросоюз осведомлён об этой правде, но сознательно её игнорирует. 21 августа появилась информация о задержании в Италии человека, предположительно причастного к подрывам, который является гражданином Украины и прибыл туда на отдых.