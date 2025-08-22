Карабинеры обыскали гостиницу, где остановился задержанный за подрыв Потоков украинец

Итальянские правоохранительные органы провели обыски в отеле, в котором проживал задержанный гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает итальянский новостной канал Rainews24.

По свидетельствам владельца и сотрудников кемпинга, семья Кузнецова ничем не выделялась среди других туристов, приехавших на побережье Адриатического моря. После подтверждения личности итальянские власти провели обыск в бунгало, где проживал подозреваемый, и опросили персонал комплекса.

Задержание Кузнецова произошло в курортной зоне под Римини. Карабинеры установили местонахождение украинца после процедуры регистрации в гостиничном комплексе. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов показали фотографии, предоставленные немецкими властями, и получили подтверждение личности от персонала отеля.