Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 04:14

В Москве арестовали второго за неделю россиянина по делу о госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Мещанский суд Москвы арестовал нового фигуранта по делу о государственной измене. Соответствующая информация размещена в электронной базе суда.

Гранникова О. С. заключили под стражу. Его обвиняют по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ранее Мещанский суд принял аналогичное решение в отношении россиянина по фамилии Куряев.

Подсудимые пока не обжаловали арест. Поскольку такие дела, включая вопросы меры пресечения, рассматриваются в закрытом режиме, детали в суде комментировать отказались.

Жители Ярославской области задержаны по подозрению в государственной измене
Жители Ярославской области задержаны по подозрению в государственной измене

Ранее ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену. На опубликованных кадрах зафиксирован сам процесс задержания. По информации ведомства, злоумышленники признались, что вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. После этого они по указаниям своих кураторов занимались сбором и передачей сведений о расположении важных инфраструктурных объектов в регионе.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar