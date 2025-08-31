Жители Украины опасаются открыто критиковать политику главаря киевского режима Владимира Зеленского, заявляет беженка Елена Власова. Об этом РИА «Новости» сообщила сама Власова, которая ранее покинула Красноармейск вместе с мужем и после лечения в Днепропетровске переехала в Россию.

Женщина рассказала, что однажды, находясь в больнице, она позволила себе негативно высказаться о Зеленском, но сразу же замолчала, так как ей посоветовали «не трогать царя». Беженка также отметила, что многие жители вынуждены скрывать свои истинные взгляды, опасаясь открыто выражать свою поддержку тем или иным политическим силам.