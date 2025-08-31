Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 05:33

Лукашенко призвал западных коллег поучиться у Си Цзиньпина мыслить стратегически

Обложка © Администрация президента Белоруссии

Обложка © Администрация президента Белоруссии

Многим западным лидерам следует поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина ответственности перед своими народами и мышлению стратега. Этот совет им дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому информагентству Синьхуа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

«У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля», — оценил качества китайского лидера Лукашенко.

Он считает, что Си Цзиньпин мыслит как стратег – смотрит на десятилетия вперёд и в современной совершенно непредсказуемой обстановке указывает всему миру «ясный и конкретный путь развития». По оценке белорусского президента, западные же коллеги «борются» за демократию бомбами и санкциями. Китай на своём примере показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, с уважением к другим странам, заключил он.

Си Цзиньпин провёл встречу с Лукашенко в Тяньцзине
Си Цзиньпин провёл встречу с Лукашенко в Тяньцзине

А ранее российский президент Владимир Путин прибыл в китайский аэропорт Биньхай для участия в саммите ШОС. Главу государства встретили красной ковровой дорожкой и почётным караулом. Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. В рамках поездки запланированы посещения Тяньцзиня и Пекина.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar