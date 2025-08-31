Лукашенко призвал западных коллег поучиться у Си Цзиньпина мыслить стратегически

Многим западным лидерам следует поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина ответственности перед своими народами и мышлению стратега. Этот совет им дал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому информагентству Синьхуа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

«У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля» , — оценил качества китайского лидера Лукашенко.

Он считает, что Си Цзиньпин мыслит как стратег – смотрит на десятилетия вперёд и в современной совершенно непредсказуемой обстановке указывает всему миру «ясный и конкретный путь развития». По оценке белорусского президента, западные же коллеги «борются» за демократию бомбами и санкциями. Китай на своём примере показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, с уважением к другим странам, заключил он.