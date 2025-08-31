Советская артистка и композитор Жанна Колодуб умерла на Украине

28 августа мир музыки потерял выдающуюся фигуру — советского и украинского композитора Жанну Колодуб. Ей было 95 лет. Об этом сообщили в Национальной музыкальной академии Украины, где преподавала артистка.

«Её ученики продолжают творить, нести в свет её идеи и высокое планирование профессионального мастерства. Светлая память о ней будет жить в сердцах учеников, друзей и благодарных слушателей», — отметили в киевской консерватории и выразили искренние соболезнования родным Жанны Ефимовной.

Родилась Колодуб в Виннице в начале 1930 года и с середины прошлого века посвятила себя преподаванию в украинской консерватории. За десятилетия творческой деятельности артистка создала богатое наследие: от произведений для симфонических и струнных оркестров до камерных пьес, хоровых композиций, романсов и вокализов.

Её вклад в культуру был высоко оценён — в 2009 году Жанна Колодуб получила звание народной артистки Украины, став символом музыкального мастерства и педагогического таланта.