В кругах западных политиков и элит существует мощное сопротивление попыткам США восстановить диалог с Россией. Чтобы не допустить их сближения, Европа может принести в жертву Украину, сообщил экс-инспектор ООН Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works.

«Те, кто против налаживания отношений с Россией, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего. Когда я говорю «пожертвовать», я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины», — сказал он.