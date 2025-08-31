Экс-инспектор ООН считает, что Европа принесёт Украину в жертву
Риттер: Запад может стравить РФ и США, пожертвовав для этого Украиной
В кругах западных политиков и элит существует мощное сопротивление попыткам США восстановить диалог с Россией. Чтобы не допустить их сближения, Европа может принести в жертву Украину, сообщил экс-инспектор ООН Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works.
«Те, кто против налаживания отношений с Россией, готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего. Когда я говорю «пожертвовать», я имею это в виду в буквальном смысле. Они уничтожают генофонд Украины», — сказал он.
Более того, эксперт допускает, что в ближайшем будущем Киев может прибегнуть к мобилизации юношей 18 лет, отправляя их на передовую. Такой шаг, по мнению Риттера, станет символом драматического перелома и фактически поставит крест на будущем Украины как государства.
Однако ранее на Украине разрешили беспрепятственно покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет даже в военное время. Из-за этого на следующий же день за границу ломанулся огромный поток молодых украинцев. Раньше территорию нельзя было покидать мужчинам с 18 до 60 лет.