Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 07:58

В России с осени появятся штрафы до 200 тыс. за передачу данных для регистрации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

С 1 сентября в России вступают в силу новые финансовые санкции за передачу данных, необходимых для регистрации или входа в онлайн-сервисы. Гражданам страны теперь грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за нарушение правил передачи такой информации.

Для индивидуальных предпринимателей сумма взысканий увеличивается и может достигать 100 тысяч рублей, а юридические лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей. Однако если передача данных происходит с согласия пользователя или в рамках законного использования, ответственность не наступит.

В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел
В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел

Ранее в МВД предупредили россиян, что мошенники теперь могут создавать приложения, имитирующие Mir Pay. Это позволяет им выводить средства со счетов пользователей карты к себе на баланс. Для этого они привязывают свои банковские карты к чужим смартфонам.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar