В России с осени появятся штрафы до 200 тыс. за передачу данных для регистрации

С 1 сентября в России вступают в силу новые финансовые санкции за передачу данных, необходимых для регистрации или входа в онлайн-сервисы. Гражданам страны теперь грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за нарушение правил передачи такой информации.

Для индивидуальных предпринимателей сумма взысканий увеличивается и может достигать 100 тысяч рублей, а юридические лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей. Однако если передача данных происходит с согласия пользователя или в рамках законного использования, ответственность не наступит.