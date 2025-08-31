Мессенджер MAX
39 польским байкерам закрыли въезд в Россию за шабаш с факелами у мемориала под Тверью

Место обряда. Обложка © Telegram / Полиция 69

Почти 40 иностранным гражданам запретили въезд в Россию за участие в несанкционированном мероприятии с факелами, прошедшем у мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши. в отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию РФ сроком на 5 лет», — пояснили в полицейском главке.

Всего в обряде приняли участие 39 граждан Польши. В отношении каждого составлены административные протоколы по части 2 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ».

Ранее Life.ru сообщал, что польские байкеры устроили факельный обряд возле мемориала «Медное» в Тверской области. Там бездельники во весь голос орали разные русофобские кричалки, пока полицейские не выперли их оттуда. Сам шабаш чем-то напоминал события времён майдана.

