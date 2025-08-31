39 польским байкерам закрыли въезд в Россию за шабаш с факелами у мемориала под Тверью

Почти 40 иностранным гражданам запретили въезд в Россию за участие в несанкционированном мероприятии с факелами, прошедшем у мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши. в отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию РФ сроком на 5 лет», — пояснили в полицейском главке.

Всего в обряде приняли участие 39 граждан Польши. В отношении каждого составлены административные протоколы по части 2 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ».