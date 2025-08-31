«Восставший из мёртвых» россиянин уже два месяца не может доказать, что жив

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца через прокуратуру и Следственный комитет пытается доказать, что он жив. Об этом РИА «Новости» сообщил его представитель Игорь Бурдинский.

По его словам, в июне его доверитель пришёл в поликлинику, где врач сообщил ему, что он числится в списке умерших. От услышанного мужчине стало плохо, его госпитализировали, но после оказания помощи отпустили домой.

Позднее «восставший из мёртвых» столкнулся с тем, что не смог снять деньги со своей карты в банкомате. Кроме того, ему перестали поступать социальные выплаты. В органах ЗАГСа мужчине выдали на руки свидетельство о его собственной смерти, а в похоронном бюро предоставили соответствующие справки. При попытке получить в больнице историю болезни и смерти ему отказали и перенаправили в следственные органы.

Как выяснилось, четыре года назад у Байкова похитили паспорт, который начал использовать другой человек. Бурдинский подчеркнул, что ошибка возникла именно по этой причине.

«Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет», — заключил представитель.

Адвокат Вера Сафонова добавила, что мужчина является участником СВО. По её данным, следователи уже провели в морге выемку документов по усопшему, значившемуся под паспортом Байкова, и в ближайшее время будет готова экспертиза по установлению личности покойного.