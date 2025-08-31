«Они за деньгами пришли»: Десантника поразила трусливая тактика грузинских наёмников ВСУ
Командир Гулаха: Грузинские наёмники ВСУ избегают боёв с российскими военными
Грузинские наёмники в составе ВСУ при встрече с российскими десантниками избегают прямого стрелкового боя и стараются быстро отступить. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха.
«Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наёмники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», — сказал агентству Гулаха.
При этом военный добавил, что наёмники крайне редко сдаются в плен. Он также обратил внимание на то, что их экипировка значительно лучше, чем у мобилизованных бойцов ВСУ — у них хорошая амуниция и более лёгкие бронежилеты. По словам десантника, участь таких бойцов незавидна — они либо погибают, либо спасаются бегством.
Ранее Life.ru писал, что в харьковских госпиталях увеличивается число раненых наёмников из Франции, стран Скандинавии и Германии. Участие наёмников в конфликте на Украине позволяет странам НАТО не только поддерживать Киев, но и приобретать боевой опыт. Страны НАТО, публично отрицая отправку своих военных на Украину, на деле внедряют их в состав ВСУ, ведя двойную игру