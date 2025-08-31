Грузинские наёмники в составе ВСУ при встрече с российскими десантниками избегают прямого стрелкового боя и стараются быстро отступить. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха.

«Грузины у нас были… Ну, они все боятся. Эти же наёмники. Ну, они за деньгами сюда пришли. Они, как только доходит до стрелкового боя, пытаются быстро откатиться», — сказал агентству Гулаха.

При этом военный добавил, что наёмники крайне редко сдаются в плен. Он также обратил внимание на то, что их экипировка значительно лучше, чем у мобилизованных бойцов ВСУ — у них хорошая амуниция и более лёгкие бронежилеты. По словам десантника, участь таких бойцов незавидна — они либо погибают, либо спасаются бегством.