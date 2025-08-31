Инспекторы ДПС подстрелили подростка во время погони, а друзья бросили его истекать кровью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanita_St
Вечером неподалёку от деревни Соколка сотрудники ДПС ранили подростка во время погони за их 14-й «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Машина, на которой ехали подростки. Видео © Telegram / Прокуратура Татарстана
В ответ на требование остановиться автомобиль продолжал уезжать от патрульной машины. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов.
Вскоре машина была вынуждена остановиться на поле. Двое пассажиров, включая водителя, бросились в бегство, оставив внутри раненого 15-летнего подростка. Его срочно доставили в медицинское учреждение с огнестрельным ранением.
«Сбежавших подростков задержали. Их допрашивают в МВД», — сказано в публикации.
