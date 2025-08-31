Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 09:27

Инспекторы ДПС подстрелили подростка во время погони, а друзья бросили его истекать кровью

В Татарстане полицейские случайно ранили подростка во время погони

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanita_St

Вечером неподалёку от деревни Соколка сотрудники ДПС ранили подростка во время погони за их 14-й «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Машина, на которой ехали подростки. Видео © Telegram / Прокуратура Татарстана

В ответ на требование остановиться автомобиль продолжал уезжать от патрульной машины. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов.

Вскоре машина была вынуждена остановиться на поле. Двое пассажиров, включая водителя, бросились в бегство, оставив внутри раненого 15-летнего подростка. Его срочно доставили в медицинское учреждение с огнестрельным ранением.

«Сбежавших подростков задержали. Их допрашивают в МВД», — сказано в публикации.

Толпа байкеров провела сход в Екатеринбурге из-за сбитой авто мотоциклистки
Ранее входе погони в Махачкале полицейский был убит пулей, которая срикошетила от колеса машины, на которой уезжал преступник. Сотрудник полиции погиб от попадания в голову. Злоумышленник скрылся, но его нашли спустя некоторое время.

