У экс-главы управления Росприроднадзора Фролова обнаружили квартиру в Таиланде
Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала конфискацию недвижимого имущества в Таиланде. Оно было приобретено на средства, полученные коррупционным путём бывшим главой Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым. Об этом сообщается в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
«В рамках иска установлен запрет на совершение регистрационных действий и распоряжение принадлежащим Фроловым недвижимым имуществом, расположенным в Королевстве Таиланд», — указано в документации надзорного ведомства.
Как установила Генпрокуратура, экс-чиновник скрывал дорогостоящие активы, принадлежавшие ему и его супруге. По данным ведомства, в собственности семьи находилось 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 автомобилей премиум-класса и грузового транспорта. На их покупку было потрачено свыше 300 миллионов рублей, в то время как законные доходы семьи Фролова за весь период его службы, начиная с 2002 года, не превысили 31 миллиона рублей.
Для сокрытия незаконного обогащения чиновник регистрировал имущество на родственников и подставных лиц. Только на супругу было оформлено 29 объектов, включая квартиру в Турции стоимостью 195 тысяч евро и апартаменты в Грузии за 54 и 71 тысячу долларов. Помимо этого, Фролов являлся бенефициаром четырёх юридических лиц и выгодоприобретателем трёх предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении бывшего главы управления возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Он был уволен в связи с утратой доверия.
В Генпрокуратуре добавили, что Фролов попал в поле зрения правоохранителей в ходе проверки в отношении его бывшего непосредственного начальника — экс-замглавы федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Иск к последнему на сумму свыше 409 миллионов рублей уже удовлетворён судом, а все его неподтверждённые доходы обращены в доход государства.
