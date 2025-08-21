23 авто, усадьба, 24 участка: Появился список богатств на 1,2 млрд, коих лишат генерала Иванова

Генпрокуратура России добивается конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Данная информация следует из искового заявления ведомства.

В список богатств бывшего замминистра, подлежащих изъятию, входят 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 автомобиля и усадьба на берегу Волги в Тверской области. Кроме того, в документе ГП указано 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей. Также у осуждённого хотят конфисковать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.

Следствие установило, что совокупный доход Иванова и его супруги за период с 2016 по 2024 год составил 274,8 миллиона рублей. Иск о конфискации незаконно приобретённых активов подан в рамках систематической деятельности Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, которая находится под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова.