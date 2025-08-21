23 авто, усадьба, 24 участка: Появился список богатств на 1,2 млрд, коих лишат генерала Иванова
ГП требует изъять у экс-замглавы МО Тимура Иванова имущества на 1,2 млрд рублей
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Генпрокуратура России добивается конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Данная информация следует из искового заявления ведомства.
В список богатств бывшего замминистра, подлежащих изъятию, входят 24 земельных участка, 13 мотоциклов, 23 автомобиля и усадьба на берегу Волги в Тверской области. Кроме того, в документе ГП указано 2,5 килограмма ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, а также наличность в разной валюте на 257 миллионов рублей. Также у осуждённого хотят конфисковать 26 единиц антикварного оружия, среди которых офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, сабля французского офицера легкой кавалерии, мечи и шпаги.
Следствие установило, что совокупный доход Иванова и его супруги за период с 2016 по 2024 год составил 274,8 миллиона рублей. Иск о конфискации незаконно приобретённых активов подан в рамках систематической деятельности Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, которая находится под личным контролем генерального прокурора России Игоря Краснова.
В ходе обысков у Иванова были обнаружены крупные суммы наличных денег и коллекции предметов роскоши. В их числе – 170 ювелирных изделий, 30 картин, 10 редких книг, 26 единиц оружия и 44 дорогостоящих часов. Также экс-замминистра принадлежали 15 объектов недвижимости кадастровой стоимостью свыше 235 миллионов рублей, включая ретро-автомобиль ЗИС-110 1949 года выпуска и мотоцикл Harley-Davidson 2017 года.
Напомним, что Тимур Иванов был арестован 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупции. В отношении его было возбуждено два уголовных дела. В своём заключительном слове он выразил готовность принять обвинение. При этом экс-замминистра отрицал свою вину в растрате средств при закупке паромов и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В результате суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.