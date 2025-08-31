Ушла из жизни легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова

В Белгороде ушла из жизни легендарная Мария Колтакова, которую за силу характера и жажду жизни прозвали «железной бабушкой», ей было 103 года. Она прошла Великую Отечественную войну, в том числе участвовала в Курской битве. Уже в наше время Мария Денисовна с головой ушла в активную жизнь и редко сидела дома.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», — написала её семья в телеграм-канале.