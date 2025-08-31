Мессенджер MAX
31 августа, 10:20

Ушла из жизни легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова

В Белгороде умерла железная бабушка, участница Курской битвы Мария Колтакова

Обложка © Telegram / Ветеран Мария Колтакова

В Белгороде ушла из жизни легендарная Мария Колтакова, которую за силу характера и жажду жизни прозвали «железной бабушкой», ей было 103 года. Она прошла Великую Отечественную войну, в том числе участвовала в Курской битве. Уже в наше время Мария Денисовна с головой ушла в активную жизнь и редко сидела дома.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», написала её семья в телеграм-канале.

Мария Денисовна Колтакова имеет множество наград и известна своими удивительными достижениями уже в мирное время. Она 16-кратный рекордсмен Книги рекордов России, более известная как «железная» или «стальная бабушка». Она пропагандировала активное долголетие и здоровый образ жизни, принимала участие в автопробегах ветеранов войны и занималась военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Мария Денисовна проживала в Белгороде, ей было 103 года. Мария Денисовна прошла Великую Отечественную войну санинструктором-связистом, вынесла с поля боя более 300 раненых. Она участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии.

