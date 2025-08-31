Парашютист погиб во время прыжка с вертолёта Ми-8 в Подмосковье
Парашют погибшего. Обложка © Telegam / Западное МСУТ СК России
В Подмосковье при приземлении после прыжка с парашютом погиб спортсмен. Обстоятельства инцидента выясняют следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла 30 августа во время прыжка с вертолёта Ми-8. Мужчина 1979 года рождения получил при посадке смертельные травмы.
Недавно Life.ru рассказывал о трагическом случае в Гонконге, где турист с Филиппин погиб, после того как прокатился на аттракционе. У мужчины обострилось хроническое заболевание, из-за чего он потерял сознание и впал в кому. Врачи ничем не смогли ему помочь.