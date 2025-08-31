Учёные предупредили о мощной магнитной буре в начале сентября
ИКИ РАН: Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
К Земле движется мощный выброс солнечной плазмы, который достигнет планеты в ночь с 1 на 2 сентября между 23 и 24 часами по московскому времени. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Согласно расчётам, плазменное облако движется со скоростью около 900 км/с и может вызвать магнитную бурю уровня G3 (сильную), с вероятностью около 20% достижения уровня G4. Это наиболее мощные геомагнитные события за последние три месяца.
В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния, видимые на широтах от 55 градусов. Учёные отмечают, что на Солнце сохраняется высокая вероятность новых вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новом выбросе плазмы с Солнца, направленном к Земле, который сопровождался мощной вспышкой. Облако плазмы сформировалось в центральной активной области звезды с крупными группами солнечных пятен. Это уже второй выброс за сутки: ранее облако средних размеров направилось к Меркурию и Венере, расположенным в правом угловом секторе от Солнца. Одновременно зафиксирована вспышка уровня M2.76 — самая мощная с 26 августа.