Учёные предупредили о мощной магнитной буре в начале сентября

К Земле движется мощный выброс солнечной плазмы, который достигнет планеты в ночь с 1 на 2 сентября между 23 и 24 часами по московскому времени. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Согласно расчётам, плазменное облако движется со скоростью около 900 км/с и может вызвать магнитную бурю уровня G3 (сильную), с вероятностью около 20% достижения уровня G4. Это наиболее мощные геомагнитные события за последние три месяца.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния, видимые на широтах от 55 градусов. Учёные отмечают, что на Солнце сохраняется высокая вероятность новых вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.