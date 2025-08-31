Мессенджер MAX
31 августа, 10:55

Учёные предупредили о мощной магнитной буре в начале сентября

ИКИ РАН: Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь с 1 на 2 сентября

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

К Земле движется мощный выброс солнечной плазмы, который достигнет планеты в ночь с 1 на 2 сентября между 23 и 24 часами по московскому времени. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Согласно расчётам, плазменное облако движется со скоростью около 900 км/с и может вызвать магнитную бурю уровня G3 (сильную), с вероятностью около 20% достижения уровня G4. Это наиболее мощные геомагнитные события за последние три месяца.

В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния, видимые на широтах от 55 градусов. Учёные отмечают, что на Солнце сохраняется высокая вероятность новых вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.

Адские осенние вспышки, которые могут свести с ума: Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новом выбросе плазмы с Солнца, направленном к Земле, который сопровождался мощной вспышкой. Облако плазмы сформировалось в центральной активной области звезды с крупными группами солнечных пятен. Это уже второй выброс за сутки: ранее облако средних размеров направилось к Меркурию и Венере, расположенным в правом угловом секторе от Солнца. Одновременно зафиксирована вспышка уровня M2.76 — самая мощная с 26 августа.

