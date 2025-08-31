Четыре кандидата АдГ внезапно умерли перед местными выборами в Вестфалии

Четыре кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» скончались в течение двух недель перед местными выборами в Северном Рейне — Вестфалии. Об этом заявил в соцсети Х профессор экономики Стефан Хомбург.

Эксперт отметил, что с точки зрения статистики такая череда смертей выглядит совершенно невероятной. В связи с кончиной кандидатов избирательные бюллетени в четырёх городах будут заменены.

«Статистически это практически невозможно», — пишет он.

Хомбург также уточнил, что умершие кандидаты представляли города Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге. Скончались Ральф Ланге (66 лет), Вольфганг Зайтц (59 лет), Вольфганг Клингер (71 год) и Стефан Берендес (59 лет).