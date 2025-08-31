Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 10:46

Четыре кандидата АдГ внезапно умерли перед местными выборами в Вестфалии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Четыре кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» скончались в течение двух недель перед местными выборами в Северном Рейне — Вестфалии. Об этом заявил в соцсети Х профессор экономики Стефан Хомбург.

Эксперт отметил, что с точки зрения статистики такая череда смертей выглядит совершенно невероятной. В связи с кончиной кандидатов избирательные бюллетени в четырёх городах будут заменены.

«Статистически это практически невозможно», пишет он.

Хомбург также уточнил, что умершие кандидаты представляли города Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге. Скончались Ральф Ланге (66 лет), Вольфганг Зайтц (59 лет), Вольфганг Клингер (71 год) и Стефан Берендес (59 лет).

Ранее Life.ru сообщил, что правая партия «Альтернатива для Германии» стала самой популярной в стране, опередив блок действующего канцлера ХДС/ХСС (24%). Рейтинг политсилы вырос на 1% и составляет 26%.

