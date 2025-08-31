Гигантский мурал о дружбе с Китаем занял фасад владивостокского Олимпийца
Обложка © Telegram / Администрация Владивостока
Во Владивостоке на фасаде спорткомплекса «Олимпиец» завершается создание масштабного мурала, посвящённого дружбе между Россией и Китаем. О деталях проекта рассказали в администрации Владивостока.
Автором арт-объекта стал знаменитый китайский уличный художник, известный под псевдонимом NUT. Площадь его работы превышает пять тысяч квадратных метров, что делает эту фреску самой большой в рамках проходящего в городе фестиваля «Лица городов». Как сообщили в мэрии, в настоящее время работа над муралом находится на финальной стадии, и его планируют полностью закончить в ближайшие несколько дней.
Ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке появилось масштабное граффити, на котором запечатлён президент РФ Владимир Путин в момент объятиях с амурским тигром. Инициатором создания этого арт-объекта выступил автономный некоммерческий центр «Амурский тигр». Автором работы является петербургский художник Филипп Дульмаченко.