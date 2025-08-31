20 млн за видео: Заоблачные гонорары Шнурова предали огласке после отказа помочь бойцам СВО

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считается одним из самых дорогих артистов в России. Он получает баснословные гонорары за концерты, частные корпоративы, а за один рекламный ролик ему платят до 20 млн рублей. Суммы раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

«За обычный концерт он получает 12–13 миллионов рублей. Если говорить о корпоративах, то там сумма доходит уже до 20 миллионов. Он считается одним из самых дорогих. Шнуров нередко появляется в рекламе. Обычно она стоит дороже, чем выступление. Там доходит до 20 миллионов за один ролик», — отметил собеседник издания «Абзац».