Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 12:28

20 млн за видео: Заоблачные гонорары Шнурова предали огласке после отказа помочь бойцам СВО

Продюсер Дворцов: Шнуров получает до 13 млн рублей за концерт и 20 за корпоратив

Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считается одним из самых дорогих артистов в России. Он получает баснословные гонорары за концерты, частные корпоративы, а за один рекламный ролик ему платят до 20 млн рублей. Суммы раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

«За обычный концерт он получает 12–13 миллионов рублей. Если говорить о корпоративах, то там сумма доходит уже до 20 миллионов. Он считается одним из самых дорогих. Шнуров нередко появляется в рекламе. Обычно она стоит дороже, чем выступление. Там доходит до 20 миллионов за один ролик», — отметил собеседник издания «Абзац».

Напомним, ранее в России призвали отменить концерты Шнурова из-за отказа помочь участникам СВО. Позже в Госдуме осудили отказ Шнурова. Кроме того, в ГД призвали проверить артиста после отказа от помощи бойцам СВО.

Борис Эльфанд
