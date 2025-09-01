Агент мексиканца из «Динамо» прокомментировал слухи об уходе игрока

Агент Клаудио Курти, который представляет интересы полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, опроверг информацию о решении клуба расстаться с игроком. Специалист подчеркнул, что футболист останется в столичной команде.

«Это всё ложь. Луис счастлив в «Динамо» и останется там», — заявил Курти в беседе с корреспондентом портала «Чемпионат.com».

Напомним, Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Действующий контракт мексиканца рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет около восьми миллионов евро.