Российские военнослужащие Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике ликвидировали вражескую роботизированную платформу во время подвоза боеприпасов подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Подразделения БПЛА Южной группировки войск, поддерживая наступательные действия штурмовых отрядов, зафиксировали в прифронтовой полосе движение роботизированной платформы снабжения и нанесли ей поражение ударным БПЛА», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, наблюдение за маршрутом передвижения цели позволило разведчикам выявить расположенный в одном из разрушенных строений командный пункт беспилотников противника, который впоследствии также был успешно поражён.