31 августа, 13:40

Российские военные ликвидировали робота во время подвоза боеприпасов ВСУшникам

ВС РФ уничтожили роботизированную платформу снабжения ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские военнослужащие Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике ликвидировали вражескую роботизированную платформу во время подвоза боеприпасов подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Подразделения БПЛА Южной группировки войск, поддерживая наступательные действия штурмовых отрядов, зафиксировали в прифронтовой полосе движение роботизированной платформы снабжения и нанесли ей поражение ударным БПЛА», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, наблюдение за маршрутом передвижения цели позволило разведчикам выявить расположенный в одном из разрушенных строений командный пункт беспилотников противника, который впоследствии также был успешно поражён.

От Киева до Кривого Рога: Российские военные уничтожили цеха сборки дронов и аэродромы ВСУ
Ранее сообщалось о семи ударах ВС РФ, нацеленных на украинские военные объекты. Удары нанесли урон оборонным заводам, аэродромам и складам с ракетами «Сапсан» и установками «Нептун». Дополнительно было поражено нефтехранилище, снабжавшее топливом украинские войска.

Александра Мышляева
