31 августа, 14:03

Народный артист России Вячеслав Вершинин умер в Северной Осетии

Актёр и режиссёр Вячеслав Вершинин умер в возрасте 83-х лет

Вячеслав Вершинин. Обложка © Telegram /Сергей Меняйло

В мире искусства стало на одного замечательного творца меньше — умер выдающийся актёр и режиссёр Вячеслав Вершинин, имя которого навсегда вписано в историю осетинского и российского театра. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Народный артист России, заслуженный деятель РСО-Алания, обладатель престижной Государственной премии имени Коста Хетагурова Вячеслав Вершинин скончался в возрасте 83-х лет.

Почти шестьдесят лет он был неотъемлемой частью Академического русского театра имени Евгения Вахтангова. В его послужном списке более двух сотен ролей и множество спектаклей, которые теперь считают классикой. Его творчество отличалось глубиной, искренностью и неповторимой харизмой, которая пленяла зрителей на протяжении десятилетий.

«Для коллег он был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей — артистом, который умел тронуть сердце и подарить настоящие эмоции», — написал глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 95 лет умерла советская и украинская композитор Жанна Колодуб. Она родилась в Виннице в начале 1930 года, а к середине века начала преподавать в консерватории, создавать композиции для оркестров и камерных пьес.

