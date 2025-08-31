Народный артист России Вячеслав Вершинин умер в Северной Осетии

В мире искусства стало на одного замечательного творца меньше — умер выдающийся актёр и режиссёр Вячеслав Вершинин, имя которого навсегда вписано в историю осетинского и российского театра. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Народный артист России, заслуженный деятель РСО-Алания, обладатель престижной Государственной премии имени Коста Хетагурова Вячеслав Вершинин скончался в возрасте 83-х лет.

Почти шестьдесят лет он был неотъемлемой частью Академического русского театра имени Евгения Вахтангова. В его послужном списке более двух сотен ролей и множество спектаклей, которые теперь считают классикой. Его творчество отличалось глубиной, искренностью и неповторимой харизмой, которая пленяла зрителей на протяжении десятилетий.

«Для коллег он был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей — артистом, который умел тронуть сердце и подарить настоящие эмоции», — написал глава региона.