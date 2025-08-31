Штрафы до ₽100 тысяч: Входят ли бустеры в запрещённые «заменители» детских кресел

С 1 сентября в России вступают в силу штрафы за «заменители» детских кресел, речь идёт о скобках на ремни и всяких накладках. Однако бустеры новые правила не запрещают, объяснил водителям автоэксперт Дмитрий Попов.

«И новое описание удерживающих устройств в правилах дорожного движения бустеры не отменяет. Все очень пугаются, что бустеры отменят», — отметил собеседник RT .

Напомним, с 1 сентября вступают в действие изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам и бустерам. Теперь запрещена перевозка детей с использованием тканевых фиксаторов, адаптеров или бескаркасных кресел, которые не обеспечивают должной защиты. За нарушение новых правил грозит серьёзный штраф — от 3 000 рублей для физлиц и до 100 000 рублей для юридических лиц.