Названы болезни, при которых не стоит есть лисички

Лисички могут быть опасны для людей с заболеваниями печени, желчного пузыря и проблемами ЖКТ, а также для беременных и детей. Такое предупреждение сделала в интервью «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Грибы являются тяжёлой пищей, поэтому их не стоит есть при обострении гастрита, язвенной болезни и других патологий желудочно-кишечного тракта, отметила специалист. По словам эксперта, пищеварительная система детей до трёх лет ещё не готова к перевариванию такого продукта.

«Также нужно помнить, что употребление сырых или плохо приготовленных лисичек может вызвать отравление. Довольно часто встречается и аллергия на грибы», — сказала Гузман.

Чтобы минимизировать потенциальный вред, нутрициолог посоветовала тщательно подходить к выбору и приготовлению грибов. Она призвала собирать лисички исключительно в чистых с экологической точки зрения местах, поскольку они склонны накапливать токсины и тяжелые металлы. Перед готовкой их необходимо хорошо очистить и промыть, а затем подвергнуть термической обработке — варить, жарить или тушить — не менее 20 минут.

Гузман также рекомендовала соблюдать умеренность и употреблять не более 150-200 граммов лисичек в день. Особо она подчеркнула, что сочетать этот продукт с алкогольными напитками категорически не стоит, так как алкоголь способен усиливать токсическое действие грибов.