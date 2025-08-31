Родителям рассказали, как помочь ребёнку выстроить отношения со сверстниками в школе

Когда ребёнок переступает порог школы, родители сосредоточены на выборе тетрадей и знакомстве с расписанием. Но школа — это не только учеба, а ещё и мир новых знакомств, где первоклашке нужно учиться слышать других и уметь отказывать. Эти навыки — фундамент уверенности и быстрой адаптации в коллективе. Об этом сообщила «Газете.ru» специалист по речи и коммуникациям Седа Каспарова.

Умение выстраивать уважительное общение сегодня столь же важно, как и чтение или математика. В школе ребёнок сталкивается с разными ситуациями — от первых конфликтов на переменах до совместной работы в группе, и именно эти опыты формируют его социальные навыки.

«Опыт общения, полученный в эти годы, во многом определяет, как ребёнок будет строить отношения дальше», — подчеркнула эксперт проекта Учи.ру «Звонок для родителя».

К пяти-шести годам дети начинают замечать различия между людьми и учатся вести диалог — слушать и искать мирные решения конфликтов. Помогают в этом игровые вопросы вроде: «Как бы ты почувствовал себя, если у тебя забрали игрушку? А твой друг?» — это развивают эмпатию, считает специалист.

Модель поведения ребёнок усваивает из семьи, впитывая в себя всё, что происходит в вашем доме. Если родители сами раздражаются и кричат, то пускай не удивляются, если их чадо будет вести себя в школе так же.

«Дети не усваивают нотации — они перенимают модели поведения», — отметила Каспарова.

Если ребёнок проявил грубость, наказывать не стоит — лучше обсудить причины эмоций и помочь найти альтернативу такому поведению. Так формируется не только навык общения, но и уверенность в себе, которая поможет ему успешно строить отношения и в школе, и за её пределами.