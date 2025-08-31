Сомнительная идея: Эксперт объяснил, почему ввод американских ЧВК на Украину не устроит РФ

Появление американских частных военных компаний (ЧВК) на Украине будет расценено как размещение замаскированных войск НАТО. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политолог подчеркнул, что любые иностранные военные формирования под официальными или неофициальными флагами останутся для России представителями альянса. Он напомнил, что одна из ключевых целей специальной военной операции — предотвращение расширения НАТО на восток.

«Мне кажется, это крайне сомнительная идея. Даже если [президент США Дональд] Трамп пойдёт на такое, и если Европа оплатит это, то ключевой вопрос здесь — мы то будем согласны, что, по сути, американские военные там будут находиться? Приемлемо ли это для России?» — поставил вопрос эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

Эксперт убеждён, что такой сценарий неприемлем для Москвы и сорвёт возможные договорённости. По его мнению, размещение ЧВК приведёт к разделу Украины на зоны влияния по аналогии с послевоенной Германией или Кореей, что противоречит целям демилитаризации и обеспечению нейтрального статуса страны.