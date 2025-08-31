Глава СК вступился за больного подростка с Урала

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи 14-летнему подростку из Челябинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СК, мать несовершеннолетнего заявила, что состояние здоровья её сына ухудшается более трёх лет, однако точный диагноз так и не был установлен, несмотря на анализы и регулярное наблюдение в стационаре. Женщина отметила, что опасается за жизнь ребёнка.

Уголовное дело было возбуждено вновь после трёх предыдущих попыток, которые отменялись прокуратурой, несмотря на обжалование вплоть до уровня областного прокурора. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.