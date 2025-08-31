Знал всё наперёд: Плющенко предвидел победу Щербаковой на ОИ в Пекине и разбогател

Евгений Плющенко точно предсказал победу фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине и сделал на неё крупную ставку. Об этом в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» заявила продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская.

По словам Рудковской, Плющенко всегда утверждал, что тактическая ошибка в исполнении прыжков станет для Александры Трусовой решающим фактором. Он предполагал, что команда предложит выполнить двойной аксель, но спортсменка попытается сделать тройной, что в итоге лишит её золотой медали.

«Поставил серьёзные деньги на Аню Щербакову и, кстати, выиграл. Всегда говорил о том, что Саша должна доверять не только своему сердцу, но и тренерской тактике. Сказал, что команда поставит ей (аксель в) два с половиной (оборота), а она пойдёт на три с половиной, это будет стоить ей золота. Так и произошло», — сказала она.

Анна Щербакова завоевала олимпийское золото в Пекине, обойдя Александру Трусову, которая исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. После этой победы Щербакова прекратила участие в официальных соревнованиях.