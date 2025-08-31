Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 18:40

В курском Парке пионеров установят Бронзового Колобка

Бронзовый Колобок. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Бронзовая скульптура Колобка, созданная президентом Российской академии художеств Василием Церетели и художником Евгением Тетериным, будет доставлена в Курск для установки в Парке пионеров. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Бронзовый Колобок готов к отправке в Курск. Скульптуру всеми любимого сказочного персонажа изготовили в мастерской Российской академии художеств президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин»,написал глава региона.

Памятник сказочному персонажу станет центральным элементом обновлённого парка, который благоустраивают на внебюджетные средства. Выбор героя обусловлен исторической связью с регионом — первое печатное издание сказки «Колобок» вошло в сборник курской писательницы Екатерины Авдеевой 1844 года.

Для установки скульптуры уже подготовлено специальное место в парке. Хинштейн выразил благодарность Василию Церетели за ценный подарок жителям Курской области от Российской академии художеств.

«История о самопожертвовании»: В Курске почтили память волонтёров, погибших при эвакуации мирных жителей
«История о самопожертвовании»: В Курске почтили память волонтёров, погибших при эвакуации мирных жителей

А в начале августа в Курске почтили героев, которые отдали жизни, защищая мирных жителей от атак ВСУ. В мемориальном комплексе «Курская дуга» был заложен мемориальный камень, позже на его месте установят памятник людям, убитым украинскими ударами.

