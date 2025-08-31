В курском Парке пионеров установят Бронзового Колобка
Бронзовый Колобок. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Бронзовая скульптура Колобка, созданная президентом Российской академии художеств Василием Церетели и художником Евгением Тетериным, будет доставлена в Курск для установки в Парке пионеров. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Бронзовый Колобок готов к отправке в Курск. Скульптуру всеми любимого сказочного персонажа изготовили в мастерской Российской академии художеств президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин», — написал глава региона.
Памятник сказочному персонажу станет центральным элементом обновлённого парка, который благоустраивают на внебюджетные средства. Выбор героя обусловлен исторической связью с регионом — первое печатное издание сказки «Колобок» вошло в сборник курской писательницы Екатерины Авдеевой 1844 года.
Для установки скульптуры уже подготовлено специальное место в парке. Хинштейн выразил благодарность Василию Церетели за ценный подарок жителям Курской области от Российской академии художеств.
