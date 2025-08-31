Путин: Отношения России и Киргизии помогают стабильности в Евразии

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к своему коллеге из Киргизии Садыру Жапарову в День независимости Киргизской Республики. Политик подчеркнул, что обе страны вносят огромный вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-киргизских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — отметил российский лидер.

Он добавил, что Россия и Киргизия выстраивают отношения в духе стратегического партнёрства и союзничества, в том числе обе страны плотно взаимодействуют в рамках международных организаций.