Острая боль и кашель с кровью: Врач предупредил о смертельном недуге, который нельзя игнорировать

Опасное сгущение крови может проявляться односторонними отёками и болью в икроножных мышцах, а также внезапной одышкой с грудной болью. Об этом сообщил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.

Врач пояснил, что эти симптомы могут указывать на тромбоз глубоких вен или тромбоэмболию лёгочной артерии. Он подчеркнул, что синеватый оттенок кожи конечностей сигнализирует о критическом нарушении кровообращения.

«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — уточнил медик в беседе с «Лентой.ру».

Ефремкин предупредил, что при таких признаках необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Без лечения тромб может увеличиваться, приводя к жизнеугрожающим осложнениям и хроническому посттромботическому синдрому с постоянными болями и отёками.