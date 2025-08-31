Студенты в московских общежитиях остались без интернета накануне Дня знаний
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Более десяти тысяч московских студентов в канун Дня знаний столкнулись с полным отсутствием доступа в интернет в своих общежитиях. О масштабном сбое в работе провайдера рассказали SHOT учащиеся.
По информации студентов, полностью перестали функционировать как интернет-сеть, так и официальный сайт компании-оператора, страница которого перестала загружаться. Представители провайдера, обслуживающего университетские общежития, подтвердили факт неполадки, добавив, что их специалисты уже выясняют причину сбоя и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления связи.
Ранее Life.ru сообщал, что один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся атаке хакеров. Произошло полное отключение серверов. Специалисты не могли ни получить к ним доступ, ни использовать служебные компьютеры. Сайт компании также не работал, выдавая ошибку.