Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 августа, 17:57

Студенты в московских общежитиях остались без интернета накануне Дня знаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Более десяти тысяч московских студентов в канун Дня знаний столкнулись с полным отсутствием доступа в интернет в своих общежитиях. О масштабном сбое в работе провайдера рассказали SHOT учащиеся.

По информации студентов, полностью перестали функционировать как интернет-сеть, так и официальный сайт компании-оператора, страница которого перестала загружаться. Представители провайдера, обслуживающего университетские общежития, подтвердили факт неполадки, добавив, что их специалисты уже выясняют причину сбоя и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления связи.

Аэропорт Жуковский сообщил о сбоях на сайте из-за провайдера
Ранее Life.ru сообщал, что один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся атаке хакеров. Произошло полное отключение серверов. Специалисты не могли ни получить к ним доступ, ни использовать служебные компьютеры. Сайт компании также не работал, выдавая ошибку.

Александра Мышляева
