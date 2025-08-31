Украина хочет запретить хасидам паломничество из-за обиды на Израиль

Киевские власти рассматривают возможность запрета на въезд израильским хасидам в город Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Согласно публикации, решение может быть принято на фоне растущей напряжённости в отношениях с Израилем, включая отсутствие телефонного звонка премьер-министра Биньямина Нетаньяху украинским лидерам с поздравлениями с днём независимости. Издание также отмечает, что Киев требует финансовой поддержки и помощи от израильской полиции в организации паломничества.

Паломничество в Умань является традиционным для евреев-хасидов, которые посещают могилу основателя течения цадика Нахмана во время празднования Рош ха-Шана, считая это залогом удачного года. Ежегодно город принимает десятки тысяч паломников из разных стран мира.