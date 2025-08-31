Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 17:55

Украина хочет запретить хасидам паломничество из-за обиды на Израиль

JP: Киев не пустит израильских паломников в Умань из-за недостаточной поддержки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киевские власти рассматривают возможность запрета на въезд израильским хасидам в город Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Согласно публикации, решение может быть принято на фоне растущей напряжённости в отношениях с Израилем, включая отсутствие телефонного звонка премьер-министра Биньямина Нетаньяху украинским лидерам с поздравлениями с днём независимости. Издание также отмечает, что Киев требует финансовой поддержки и помощи от израильской полиции в организации паломничества.

Паломничество в Умань является традиционным для евреев-хасидов, которые посещают могилу основателя течения цадика Нахмана во время празднования Рош ха-Шана, считая это залогом удачного года. Ежегодно город принимает десятки тысяч паломников из разных стран мира.

Власти Украины надумали сажать граждан за попытку бегства из страны

Ранее сообщалось, что Украина изучает возможные меры в ответ на инициативу президента Польши Кароля Навроцкого запретить бандеровскую символику. Киев анализирует правовые аспекты этого решения и его влияние на украинцев в Польше. Приравнивание украинских символов к нацистским может вызвать негатив в украинском обществе и потребовать реакции со стороны Украины.

