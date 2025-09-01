Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 21:04

Индийская актриса Прия Маратхе умерла от рака в 38 лет

Прия Маратхе. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priyamarathe

Индийская актриса Прия Маратхе скончалась в возрасте 38 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает новостной портал Mint.

Артистка ушла из жизни в Мумбаи, несмотря на пройденный курс лечения и временное улучшение состояния после операции. Её супруг Шантану Моге отмечал, что после медицинских процедур актриса чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к съёмочной деятельности.

Маратхе получила широкую известность благодаря роли в фильме «Я пою только твою песню», а также участию в проектах «Священные узы» и «Мне это очень нравится». Последние два года жизни актриса посвятила борьбе с рецидивирующим заболеванием, однако лечение не принесло устойчивого результата.

Ранее Life.ru сообщал печальную новость: в Белгороде скончалась Мария Колтакова — ветеран ВОВ и участница Курской битвы, получившая прозвище «железная бабушка». Смерть забрала её на 104-м году жизни.

