Индийская актриса Прия Маратхе умерла от рака в 38 лет
Прия Маратхе. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / priyamarathe
Индийская актриса Прия Маратхе скончалась в возрасте 38 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает новостной портал Mint.
Артистка ушла из жизни в Мумбаи, несмотря на пройденный курс лечения и временное улучшение состояния после операции. Её супруг Шантану Моге отмечал, что после медицинских процедур актриса чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к съёмочной деятельности.
Маратхе получила широкую известность благодаря роли в фильме «Я пою только твою песню», а также участию в проектах «Священные узы» и «Мне это очень нравится». Последние два года жизни актриса посвятила борьбе с рецидивирующим заболеванием, однако лечение не принесло устойчивого результата.
