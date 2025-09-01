Индийская актриса Прия Маратхе умерла от рака в 38 лет

Индийская актриса Прия Маратхе скончалась в возрасте 38 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает новостной портал Mint.

Артистка ушла из жизни в Мумбаи, несмотря на пройденный курс лечения и временное улучшение состояния после операции. Её супруг Шантану Моге отмечал, что после медицинских процедур актриса чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к съёмочной деятельности.