Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 22:26

Приравняют к террористам: Израиль придумал более суровое наказание для Греты Тунберг

Israel Hayom: Израиль хочет посадить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gretathunberg

Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gretathunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая планирует прорвать израильскую блокаду сектора Газа с «Флотилией свободы», может оказаться за решёткой в тюрьме для террористов. С таким предложением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, сообщает Israel Hayom.

По данным издания, чиновник собирается предложить премьер-министру Биньямину Нетаньяху не ограничиваться традиционными мерами вроде кратковременного задержания и последующей депортации, а действовать жёстко для устрашения других активистов.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», – пишет газета.

Сообщается, что заключённых будут держать без телевизоров и радио, с ограниченным питанием и длительным пребыванием под стражей. Кроме того, израильские власти планируют конфисковывать суда, на которых «Флотилия свободы» намерена идти к берегам Газы, и передавать их в пользование правоохранительным органам.

Politico: Израильские военные издевались над задержанной ими Гретой Тунберг
Politico: Израильские военные издевались над задержанной ими Гретой Тунберг

«Флотилия свободы» – международная акция активистов, которые пытаются прорвать морскую блокаду Газы. Рейды проводятся регулярно, но почти всегда заканчиваются одинаково: суда перехватывают, участников задерживают и депортируют. Как писал Life.ru, недавно Грета Тунберг анонсировала новую попытку прорыва блокады Газы с помощью десятков судов.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Израиль
  • Грета Тунберг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar