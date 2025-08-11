Тунберг анонсировала попытку прорыва блокады Газы с помощью десятков судов

Экоактивистка Грета Тунберг намерена вновь попытаться прорвать блокаду сектора Газа в конце августа. В социальных сетях она заявила, что задействует для этого несколько десятков судов.

«Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании», — сообщила Тунберг. Она добавила, что также ведёт подготовку к проведению одновременных пропалестинских акций сразу в 44 странах.