Регион
10 августа, 23:02

Тунберг анонсировала попытку прорыва блокады Газы с помощью десятков судов

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Экоактивистка Грета Тунберг намерена вновь попытаться прорвать блокаду сектора Газа в конце августа. В социальных сетях она заявила, что задействует для этого несколько десятков судов.

«Тридцать первого августа мы начнем самую масштабную попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании», — сообщила Тунберг. Она добавила, что также ведёт подготовку к проведению одновременных пропалестинских акций сразу в 44 странах.

Напомним, Тунберг вместе с другими пропалестинскими активистами в июне попытались попасть в сектор Газа с гуманитарной миссией на парусном судне «Мадлен». Власти Израиля сочли эти действия попыткой вызвать общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире. Судно было перехвачено, пассажиров и экипаж задержали. Позднее активистов депортировали в их страны.

Виталий Приходько
