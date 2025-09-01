В Сиднее мужчина протаранил ворота Генконсульства России, пострадал полицейский
В Австралии автомобиль протаранил ворота Генерального консульства России, в результате происшествия пострадал сотрудник полиции. Инцидент произошёл в Сиднее в 8:00 (01:00 мск), сообщает телеканал 9News.
Утром в полицию поступило сообщение о несанкционированной стоянке автомобиля на подъездной дорожке к консульству. Стражи порядка выехали на место и попытались поговорить с нарушителем. В этот момент 39-летний водитель нажал педаль газа и протаранил ворота, задев полицейского.
24-летний сотрудник полиции с травмой руки попал в больницу. Водитель задержан. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и детали инцидента.
