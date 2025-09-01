Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 23:46

В Сиднее мужчина протаранил ворота Генконсульства России, пострадал полицейский

Обложка © 9news

В Австралии автомобиль протаранил ворота Генерального консульства России, в результате происшествия пострадал сотрудник полиции. Инцидент произошёл в Сиднее в 8:00 (01:00 мск), сообщает телеканал 9News.

Утром в полицию поступило сообщение о несанкционированной стоянке автомобиля на подъездной дорожке к консульству. Стражи порядка выехали на место и попытались поговорить с нарушителем. В этот момент 39-летний водитель нажал педаль газа и протаранил ворота, задев полицейского.

24-летний сотрудник полиции с травмой руки попал в больницу. Водитель задержан. Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и детали инцидента.

Ранее Life.ru сообщал, как в Москве в серьёзную аварию попал автомобиль с дипломатическими номерами Вьетнама. ДТП случилось вечером 31 августа на улице Шаболовка, где машина въехала в столб. Водитель скрылся.

