Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 01:52

Писательница Савенкова из ЛНР ответила Макрону, назвавшему Россию хищником

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Шестнадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону после того, как тот назвал Россию «хищником». Школьница напомнила французскому лидеру, что когда-то Париж выступал одним из гарантов Минских соглашений.

Савенкова отметила, что Франция и Германия не выполнили свои обязательства, в результате чего мир так и не наступил.

«Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?»цитирует отрывок из её обращения РИА «Новости».

Девушка уже обращалась к Макрону несколько раз, но ответ пришёл только однажды — от руководителя его канцелярии.

Медведев назвал Мерца и Макрона близнецами-уродами за забытые уроки Второй мировой
Медведев назвал Мерца и Макрона близнецами-уродами за забытые уроки Второй мировой

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Макрона о России низкопробными оскорблениями за сравнение России с «хищником-людоедом у дверей Европы». Она напомнила, что именно Франция сыграла ключевую роль в эскалации украинского конфликта, поддержав переворот 2014 года.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar