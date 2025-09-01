Писательница Савенкова из ЛНР ответила Макрону, назвавшему Россию хищником
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Шестнадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону после того, как тот назвал Россию «хищником». Школьница напомнила французскому лидеру, что когда-то Париж выступал одним из гарантов Минских соглашений.
Савенкова отметила, что Франция и Германия не выполнили свои обязательства, в результате чего мир так и не наступил.
«Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?» — цитирует отрывок из её обращения РИА «Новости».
Девушка уже обращалась к Макрону несколько раз, но ответ пришёл только однажды — от руководителя его канцелярии.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Макрона о России низкопробными оскорблениями за сравнение России с «хищником-людоедом у дверей Европы». Она напомнила, что именно Франция сыграла ключевую роль в эскалации украинского конфликта, поддержав переворот 2014 года.