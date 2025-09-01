Шестнадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону после того, как тот назвал Россию «хищником». Школьница напомнила французскому лидеру, что когда-то Париж выступал одним из гарантов Минских соглашений.

Савенкова отметила, что Франция и Германия не выполнили свои обязательства, в результате чего мир так и не наступил.

«Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?» — цитирует отрывок из её обращения РИА «Новости».

Девушка уже обращалась к Макрону несколько раз, но ответ пришёл только однажды — от руководителя его канцелярии.