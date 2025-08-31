Медведев назвал Мерца и Макрона близнецами-уродами за забытые уроки Второй мировой
Медведев назвал плохими для Мерца и Макрона новости о продвижении РФ на Украине
Обложка © Life.ru
Действия российской армии в зоне специальной военной операции и информация о том, что президент США Дональд Трамп жив, являются крайне негативными известиями для канцлера Германии Олафа Шольца и главы Франции Эмманюэля Макрона. Такое заявление в своём официальном аккаунте в социальной сети X сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается [на Украине] — плохие новости для двуяйцевых близнецов», — написал Медведев.
В публикации политик сопроводил своё сообщение скриншотом с текстом, в котором европейских лидеров называют редкими уродами и двуяйцевыми близнецами. В тексте утверждается, что один из них жаждет мести, а другой, которого автор называет петухом, опасается серьёзного противника и пытается шантажировать Дональда Трампа, используя имя президента РФ Владимира Путина.
Дмитрий Медведев также обвинил Шольца и Макрона в том, что они забыли уроки Второй мировой войны. Он допустил, что для них всё может завершиться так же, как и в 1945 году, когда лидеров нацистской Германии опознавали по зубным слепкам.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся только в том случае, если на Россию будет оказано сильное экономическое и военное давление. По его словам, мирному процессу препятствует, в первую очередь, агрессивная линия Москвы. Позже политик смягчил свою позицию, отметив, что европейские государства не планируют в обозримом будущем отправлять сухопутные войска на Украину.