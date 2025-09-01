Ким Чен Ын проинспектировал новое ракетное производство в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично проверил работу нового производства ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным СМИ, 31 августа глава государства посетил один из ключевых оборонных заводов, где развёрнута новейшая линия комплексного выпуска ракет. В ходе инспекции он ознакомился с результатами работы и подчеркнул, что план по укреплению ракетных возможностей страны выполняется успешно.

«Развитие оборонной промышленности – это ответ на растущие потребности вооружённых сил», – сказал Ким Чен Ын.

Как уточнило ЦТАК, в рамках визита лидер КНДР подписал три новых проекта, направленных на расширение ракетного потенциала страны, вместе с соответствующим оборонным бюджетом.