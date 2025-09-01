Мессенджер MAX
1 сентября, 05:06

Якубович остался без алкоголя и подарков с «Поля чудес» из-за состояния здоровья

SHOT: Врачи выявили у Якубовича сахарный диабет и запретили пить алкоголь

Леонид Якубович. Обложка © ТАСС/Елена Никитченко

Бессменном ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, 80-летний Леонид Аркадьевич пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.

Теперь ему придётся придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников «Поля чудес». Также запрещено употреблять алкоголь.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи об алкогольном запое. Находящийся в процессе развода ведущий признался, что переживает непростые времена, но стримы на платформе Twitch помогают ему отвлечься.

