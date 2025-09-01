Якубович остался без алкоголя и подарков с «Поля чудес» из-за состояния здоровья

Бессменном ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, 80-летний Леонид Аркадьевич пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.

Теперь ему придётся придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников «Поля чудес». Также запрещено употреблять алкоголь.